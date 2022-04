6000mAh Battery 50MP Camera 6GB RAM Featured best redmi phones under 10000 available on big discount offers in mi fan festivals: रेडमी के कई स्मार्टफोन पर शानदार डिस्काउंट मिल रहे हैं। यह सेल 6 अप्रैल से शुरू हुई है और 12 अप्रैल तक चलेगी। SBI Cards के जरिए यूजर्स को 5000 रुपये तक का इंस्टेंट डिस्काउंट और ईएमआई ऑफर्स दिया जा रहा है। Zest के जरिए भी यूजर्स 5000 रुपये तक का कैशबैक पा सकते हैं। आइए हम आपको 10,000 से कम में मिलने वाले Top 5 Redmi Smartphones के बारे में बताते हैं।

Devesh Jha



@Deveshjhaa

@Deveshjhaa Published on: April 8, 2022 12:54 PM IST