6000mAh battery 50MP Camera 8GB RAM featured Redmi 10 Power huge Rs 1500 instant discount offer on Amazon and Mi Com check price and features: रेडमी के बजट स्मार्टफोन Redmi 10 Power की खरीद पर अच्छी डील मिल रही है। यह फोन 6000mAh की बैटरी, 50MP कैमरा जैसे फीचर्स के साथ आता है।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Last updated on: July 8, 2022 9:17 AM IST