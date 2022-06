6000mAh battery 50MP camera Full HD plus Display 1TB storage featured Samsung Galaxy F13 first sale on June 29 at Flipkart check price specifications discount offers: सैमसंग ने हाल में 6000mAh बैटरी वाला बजट स्मार्टफोन Samsung Galaxy F13 भारत में लॉन्च किया है। इस फोन की पहली सेल भारत में Flipkart के जरिए कल यानी 29 जून 2022 से शुरू होने वाली है। अगर आप कम कीमत में तगड़ी बैटरी वाला फोन लेने की सोच रहे हैं, तो यह फोन आपके लिए ही है। फोटो गैलेरी में देखें फोन की कीमत, स्पेसिफिकेशन और डिस्काउंट ऑफर।

Manisha



Published on: June 28, 2022 6:49 PM IST