6000mAh battery 64MP camera up to 12GB RAM 256GB storage gaming smartphone ASUS ROG Phone 5 Sale on Flipkart price and Offers: ASUS ROG Phone 5 को खरीदने का मौका है। यह गेमिंग स्मार्टफोन 15 अप्रैल को पहली बार सेल के लिए उपलब्ध होगा। इसे Flipkart से खरीदा जा सकेगा। ASUS ROG Phone 5 को मार्च की शुरुआत में लॉन्च किया गया था। इस फोन में Qualcomm Snapdragon 888 प्रोसेसर, 12GB तक RAM और 6000mAh बैटरी जैसी खूबियां हैं। आइए इसकी कीमत, सेल और स्पेसिफिकेशन्स के बारे में डिटेल में बताते हैं।

Avanish Upadhyay



Published on: April 14, 2021 8:03 PM IST