6000mAh Battery 48MP Camera up to 6GB RAM Featured Moto G40 Fusion on Discount on Flipkart: अगर आप नया फोन खरीदना चाहते हैं तो अभी अच्छा मौका है। ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart पर इन दिनों अलग-अलग बैंक के कार्ड पर डिस्काउंट मिल रहा है। Moto G40 Fusion पर भी छूट के साथ एक्सचेंज ऑफर दिया जा रहा है। इस फोन में 6GB तक RAM और 128GB तक इंटरनल स्टोरेज मिलता है। साथ ही स्मार्टफोन 64MP ट्रिपल रियर कैमरे से लैस है। इसमें बड़ा बैटरी पैक दिया गया है। इस आर्टिकल में फोन की कीमत, ऑफर और सभी स्पेसिफिकेशन के बारे में बताया गया है।

Mona Dixit



Published on: October 13, 2021 9:10 AM IST