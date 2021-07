6000mAh Battery 64MP Primary 20MP Front Camera and up to 6GB RAM Featured Samsung Galaxy M32 On Discount Offer On Amazon Sale: ई-कॉमर्स वेसबाइट Amazon पर Prime Day Sale की शुरुआत हो गई है। यह 27 जुलाई तक चलेगी। सेल के दौरान कई शानदार स्मार्टफोन्स पर बेहतरीन डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है। नया स्मार्टफोन खरीदने की इच्छा रखने वालों के लिए यह अच्छा समय है। वे ऑफर्स का फायदा उठाकर कम दाम में अच्छे फीचर्स वाला फोन खरीद सकते हैं। Amazon Prime Day सेल में HDFC बैंक के अलग-अलग कार्ड पर अलग-अलग छूट दी जा रही है। छूट के अलावा स्मार्टफोन को एक्सचेंज ऑफर के साथ खरीदने का मौका भी है। हमने इस लेख में Samsung Galaxy M32 स्मार्टफोन के बारे में बताया है। अमेजन प्राइम डे सेल में इस पर कई ऑफर्स हैं। 6GB तक RAM और 128GB तक इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन के बारे में डिटेल नीचे से जानें।

Published on: July 26, 2021 8:59 AM IST