6000mAh Battery 6GB RAM 128GB Storage and 50MP Camera featured Smartphone Redmi 10 best deal Flipkart on with only 451 rupees monthly Emi: Redmi 10 को कुछ ही दिन पहले लॉन्च किया गया है। यह बजट रेंज में एक बढ़िया स्मार्टफोन है और आज Flipkart Big Bachat Dhamaal Sale में इसे बड़े डिस्काउंट और अन्य ऑफर्स के साथ खरीदा जा सकता है।

@Deveshjhaa Published on: April 3, 2022 8:45 AM IST