6000mAh Battery 6GB RAM 128GB Storage and 50MP Camera featured Smartphone Redmi 10 first sale tomorrow on Flipkart with ₹1000 instant discount and only ₹382/month Emi: Redmi 10 को हाल ही में लॉन्च किया गया है। इस फोन को पहली सेल कल यानी 24 मार्च को दोपहर 12 बजे से फ्लिपकार्ट और शाओमी के ऑफिशियल वेबसाइट पर होगी। रेडमी 10 एक बजट स्मार्टफोन है और इसमें कंपनी ने बहुत सारे खास फीचर्स दिए हैं। आइए हम आपको इस फोन के सभी स्पेसिफिकेशन्स और पहली सेल में मिलने वाले ऑफर्स के बारे में बताते हैं।

Devesh Jha



@Deveshjhaa

@Deveshjhaa Published on: March 23, 2022 4:37 PM IST