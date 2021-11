Up to 6000mAH Battery 6GB RAM and 128GB Storage Feature Redmi 9 Series phone Redmi 9i Sport Redmi 9A Sport Redmi 9 Power and Redmi 9 Prime on EMI and Exchange Offer on Flipkart: भारतीय बाजार में Redmi के कई किफायती फोन्स बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। Redmi 9 Series के फोन कम दाम में अच्छे फीचर्स के साथ आते हैं। इसमें Redmi 9i Sport, Redmi 9A Sport, Redmi 9 Power और Redmi 9 Prime शामिल हैं। अभी इन किफायती फोन्स को ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart से 500 रुपये से भी कम में घर लाने का मौका मिल रहा है। Flipkart पर EMI और एक्सचेंज ऑफर के तहत इन हैंडसेट को सस्ते में खरीदने का मौका है। इनमें 6GB तक RAM और 128GB तक इंटरनल स्टोरेज दिया गया है। फोन्स की बैटरी और प्रोसेसर भी दमदार है। यहां पर इनके सभी स्पेसिफिकेशन और कीमत के बारे में बताया गया है।

Mona Dixit



Published on: November 18, 2021 3:44 PM IST