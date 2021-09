6000mAh बैटरी, 6GB तक RAM और 128GB तक इंटरनल स्टोरेज वाले Redmi 10 Prime, POCO M3 और Samsung Galaxy M32 को सस्ते में खरीदने का मौका, Flipkart पर मिल रहा Discount

6000mAh Battery 6GB RAM 128GB Storage Featured Redmi 10 Prime POCO M3 Samsung Galaxy M32 on Discount Cashback and EMI Offer on Flipkart: अगर आप फोन का ज्यादा यूज करते हैं और हमेशा उसके डिस्चार्ज हो जाने की चिंता आपको सताए रहती है तो अब आप अपनी इस परेशानी से छुटकारा पा सकते हैं। भारत में 6000mAh बैटरी वाले कई धांसू फोन हैं, जिसमें Redmi 10 Prime, Poco M3 और Samsung Galaxy M32 शामिल हैं। इनमें दमदार बैटरी के साथ-साथ 6GB तक RAM और 128GB तक इंटरनल स्टोरेज मिलता है। ये फोन कई कैमरों से लैस हैं और इनमें दमदार प्रोसेसर दिया गया है। आप सोच रहे होंगे कि हम इन फोन्स की ही क्यों बात कर रहे हैं तो बता दें कि अभी इन फोन्स पर डिस्काउंट मिल रहा है। साथ ही Flipkart से इन्हें कई ऑफर्स के साथ सस्ते में खरीदा जा सकता है। 6000mAh बैटरी वाले ये फोन खरीदकर अभी ग्राहक अपने पैसे बचा सकते हैं। नीचे इनके सभी स्पेसिफिकेशन, कीमत और ऑफर्स बातए गए हैं।

Mona Dixit



Published on: September 16, 2021 3:56 PM IST