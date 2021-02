6000mAh battery 6GB RAM 48 MP Camera Xiaomi Redmi 9 Power Available with discount on Amazon Sale: Amazon Fab Phones Fest की शुरुआत हो चुकी है। इस सेल में कई स्मार्टफोन पर आकर्षक Discount और Exchange Offer मिल रहे हैं। अगर आपका बजट 10 हजार रुपये से 11 हजार रुपये का है, तो आप Redmi 9 Power स्मार्टफोन को खरीद सकते हैं। Xiaomi के इस डिवाइस में 4GB/6GB RAM, 64GB/128GB स्टोरेज के साथ 6000mAh की बैटरी और 48MP का क्वाड रियर कैमरा सेटअप मिलता है। आइए जानते हैं यह स्मार्टफोन किन ऑफर्स के साथ उपलब्ध है।

Abhishek Mishra



@iabhishekmishr

@iabhishekmishr Published on: February 23, 2021 10:55 AM IST