Redmi 10 Processor

इस फोन में Qualcomm Snapdragon 680 चिपसेट का इस्तेमाल किया गया है, जो 6GB तक RAM के साथ 128GB तक स्टोरेज के साथ आता है। यह फोन Android 11 पर बेस्ड MIUI 13 Out of the box पर रन करता है।