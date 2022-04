6000mah Battery 6GB RAM and 50MP Camera phone under 20k including Samsung Galaxy M33 5G Oppo A55 Realme Narzo 50 redmi Note 11 on Discount on Amazon: 50MP कैमरे वाले स्मार्टफोन पर इस समय तगड़ा डिस्काउंट मिल रहा है। 20000 रुपये से कम 50MP कैमरे से लैस फोन्स को अभी छूट के साथ खरीदने का मौका है। इस लिस्ट में Samsung, Oppo, Realme और Redmi के डिवाइस शामिल हैं। डिटेल जानने के लिए नीचे पढ़ें।

Mona Dixit



Published on: April 19, 2022 7:45 PM IST