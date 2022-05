6000mAh Battery 6GB RAM and 64MP Camera featured top 5 phones under 15000 best deals on Amazon today including Realme Narzo 50A: Amazon और Flipkart पर अगले कुछ दिनों में सेल शुरू होने वाली है, जिसमें यूजर्स को सभी प्रॉडक्ट्स पर भरपूर डिस्काउंट और बंपर ऑफर्स मिलने वाले हैं। हालांकि अमेजन पर आप काउंटडाउन डील्स के तहत आज भी कई स्मार्टफोन्स पर डिस्काउंट और ऑफर्स पा सकते हैं। आइए हम आपको 15,000 तक के 5 स्मार्टफोन बताते हैं, जिनपर ऑफर्स दिए जा रहे हैं।

Devesh Jha



@Deveshjhaa

@Deveshjhaa Last updated on: May 1, 2022 2:40 PM IST