6000mAh Battery 6GB RAM Featured Samsung Galaxy F22 Redmi 10 Redmi 10 Prime and Realme Narzo 50A on Discount in Flipkart Sale: 6000mAh बैटरी वाले सस्ते स्मार्टफोन को और भी कम दाम में खरीदने का मौका मिल रहा है। जी हां, इस समय फ्लिपकार्ट पर सेल चल रही है। इसमें चुनिंदा बैंक के कार्ड पर डिस्काउंट मिल रहा है। आज हम यहां Redmi, Samsung और Realme के 6000mAH बैटरी वाले फोन्स पर मिल रहे ऑफर्स की बात करेंगे।

Mona Dixit



Published on: May 6, 2022 7:07 PM IST