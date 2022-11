6000mAh Battery 6GB RAM Featured Smartphone under 15000 on discount on Amazon Incuding Infinix Hot 12 Play Tecno Pova Neo Samsung Galaxy M13 Redmi 10 Prime and Realme Narzo 50A: 6000mAh बैटरी वाले स्मार्टफोन को सस्ते में खरीदने का मौका मिल रहा है। हम रेडमी से लेकर सैमसंग तक, कई कंपनियों के 6000mAh बैटरी वाले फोन्स पर मिल रहे ऑफर्स के बारे में बताने वाले हैं। इनकी कीमत 15000 रुपये से कम है।

Mona Dixit



@monadixt

@monadixt Published on: November 2, 2022 1:42 PM IST