6000mah Battery 6GB RAM smartphone under 15K on Discount in Flipkart Sale including Samsung Galaxy F12 Infinix Note 11 Poco M3 Pro 5G Motorola G40 Fusion: Flipkart पर इस समय Month End Mobiles Fest Sale चल रही है। इसमें स्मार्टफोन को छूट के साथ खरीदा जा सकता है। हमने यहां पर 15000 रुपये से कम वाले Realme, Samsung, Infinix, Moto और Poco के ऐसे फोन्स पर मिल रहे ऑफर्स बताए हें, जिनकी कीमत 15000 रुपये से कम हैं। आइये, डिटेल में जानते हैं।

Mona Dixit



Published on: March 25, 2022 4:10 PM IST