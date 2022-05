6000mah Battery 6GB RAM Smartphone under 15k On Discount on Amazon including Redmi 9 Activ Samsung Galaxy M12 Oppo A54 Realme Narzo 50: 6GB RAM वाले स्मार्टफोन को अभी सस्ते में खरीदने का मौका है। इनकी कीमत 15000 रुपये से कम है। लिस्ट में सैमसंग से लेकर रियलमी तक, कई कंपनियों के स्मार्टफोन शामिल है। इसकी कीमत, फीचर्स और ऑफर्स जानने के लिए नीचे पढ़ें।

Mona Dixit



Published on: May 17, 2022 6:34 PM IST