6,000mAh बैटरी, 7GB RAM, 90Hz डिस्प्ले और 13MP कैमरे के साथ Infinix Hot 12 Play भारत में लॉन्च, फोटोज में देखें फर्स्ट लुक

6000mAh battery 7GB RAM 90Hz display 13MP camera featured Infinix Hot 12 Play launched in India today here is the first impression and first look: इनफिनिक्स हॉट 12 प्ले को भारत में आज 23 मई को लॉन्च कर दिया गया है। यह कंपनी का लेटेस्ट सस्ता फोन है, जिसमें आपको कई तगड़े फीचर्स मिलते हैं। Infinix Hot 12 Play की USP इसके साथ आने वाली 6000mAh की दमदार बैटरी है। साथ ही में इनफिनिक्स के इस फोन में आपको 7GB RAM मिलता है। तस्वीरों में देखें फोन का फर्स्ट लुक, फीचर्स और कीमत।

Manisha



Published on: May 23, 2022 3:45 PM IST