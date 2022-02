6000mAh Battery 8GB RAM 128GB Storage Featured Samsung Galaxy M32 Realme Narzo 30 5G Oppo A55 Redmi Note 10 Pro and Vivo 33T on Discount in Amazon Feb Phones Fest: Amazon पर Fab Phones Fest चल रहा है। यह 25 से 28 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान सैमसंग, ओप्पो और रेडमी जैसे कई धांसू स्मार्टफोन पर छूट मिल रहा है। यहां पर हमने इसमें किफायती स्मार्टफोन पर मिल रहे ऑफर्स के बारे में बताया है।

Mona Dixit



Last updated on: February 25, 2022 6:32 PM IST