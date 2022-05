6000mah Battery 8GB RAM Featured Samsung Galaxy M Series phones under 25k including Samsung Galaxy M12 Samsung Galaxy M32 5G Samsung Galaxy M33 5G Samsung Galaxy M52 5G on Discount on Amazon: Samsung Galaxy M Series में कई स्मार्टफोन आते हैं। अभी ग्राहकों के पास 25 हजार रुपये तक के सैमसंग M सीरीज के धांसू स्मार्टफोन्स को सस्ते में खरीदने का मौका मिल रहा है। इन फोन्स में 6000mAh तक बैटरी के साथ-साथ 8GB तक RAM समेत कई शानदार फीचर्स मिलते हैं। आइये, डिटेल में जानते हैं।

Mona Dixit



Published on: May 7, 2022 9:04 PM IST