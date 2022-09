6000mAh battery and 50mp camera featuring Tecno Pova Neo 5G first sale today in India know price offers specifications: Tecno Pova Neo 5G स्मार्टफोन आज यानी 26 सितंबर को पहली बार सेल के लिए उपलब्ध होगा। इस स्मार्टफोन की खरीदारी करने पर बंपर डिस्काउंट से लेकर शानदार ऑफर्स मिलेंगे। मुख्य स्पेसिफिकेशन पर नजर डालें तो Pova Neo 5G में 6.9 इंच की बड़ी स्क्रीन है। इसमें फोटो क्लिक करने के लिए 50MP का कैमरा दिया गया है। इसके साथ ही डिवाइस में 18W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करने वाली 6000mAh की बैटरी मिलती है।

ajay verma



Published on: September 26, 2022 9:01 AM IST