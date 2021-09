6000mah Battery up to 4GB RAM 128GB Storage Featured Realme C Series Budget Range Phones Realme C20 Realme C11 2021 Realme C21Y Realme C25s Realme C21 on Discount Exchange and EMI offer on Flipkart: Realme के भारत में कई सारे बजट रेंज फोन बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। Realme C Series के तहत भी कई फोन्स Realme C20, Realme C11 2021, Realme C21Y, Realme C25s और Realme C21 हैं। सभी स्मार्टफोन किफायती दाम में आते हैं। अभी इन्हें और भी सस्ते में खरीदने का मौका मिल रहा है। इन फोन्स को ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart से डिस्काउंट समेत कई ऑफर्स के साथ खरीदा जा सकता है। साथ ही इन पर एक्सचेंज ऑफर भी है। इनमें 4GB RAM और 128GB तक स्टोरेज दिया गया है। साथ ही इनमें 6000mAh तक बैटरी भी मिलती है। आइये, सभी फोन के स्पेसिफिकेशन, कीमत और इन पर मिल रहे ऑफर्स जानते हैं।

Mona Dixit



Published on: September 24, 2021 12:42 PM IST