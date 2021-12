6000mAh Battery up to 6GB RAM and 128GB Storage Featured Infinix Hote 10S Realme Narzo 50A Redmi 10 Prime Samsung Galaxy F12 and Moto G40 Fusion on Discount in Flipkart Sale: ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart पर Big Saving Days Sale चल रही है। इसमें तरह-तरह के फोन्स पर डिस्काउंट दिया जा रहा है। 15000 से कम कीमत के 6000mAh बैटरी वाले कई शानदार फोन पर डिस्काउंट मिल रहा है। ऐसे 5 फोन यहां बताए गए हैं, जिन पर SBI क्रेडिट कार्ड पर 10 प्रतिशत का डिस्काउंट मिल रहा है। यहां पर उन हैंडसेट पर मिल रहे ऑफर्स बताए गए हैं।

Mona Dixit



Published on: December 20, 2021 2:44 PM IST