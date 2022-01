6000mah Battery up to 6GB RAM and 128GB Storage Fetaured Phone SAMSUNG Galaxy M12 Realme Narzo 50A Samsung Galaxy F12 and Motorola G40 Fusion on Cashback and EMI Offer: ई-कॉमर्स Flipkart से इस फोन कई शानदार फोन्स को बेहद कम EMI पर खरीद सकते हैं। आजकल लोग लंबे समय तक चलने वाली बैटरी वाला स्मार्टफोन खरीदने के इच्छुक हैं। यहां पर 6000mAh बैटरी वाले ऐसे फोन्स बताए गए हैं, जिनकी कीमत 15000 रुपये से कम है और अभी इन्हें फ्लिपकार्ट से बेहद कम EMI पर खरीद सकते हैं। इनके सभी स्पेसिफिकेशन, कीमत और फीचर्स जानने के लिए नीचे पढ़ें।

Mona Dixit



Published on: January 12, 2022 4:58 PM IST