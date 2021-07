6000mAh Battery 8GB RAM 128GB Storage 64MP Primary and 32MP Front camera Featured Samsung Galaxy M31s on Disount Offer on Amazon: ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon पर इन दिनों Smartphone Upgrade Days Sale चल रही है। यह सेल 8 जुलाई तक चलेगी। इस सेल के दौरान वेबसाइट से स्मार्टफोन्स खरीदने पर अच्छा डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है। इसमें SBI क्रेडिट कार्ड पर छूट मिल रही है। Amazon Smartphone Upgrade Days Sale में Redmi, Oppo और Samsung जैसी कई लोकप्रिय कंपनियों के फोन्स पर कई शानदार ऑफर्स उपलब्ध हैं। हमने इस लेख में सेल में 8GB तक RAM और 128GB इंटरनल स्टोरेज वाले Samsung Galaxy M31s पर मिल रही छूट और फोन के स्पेसिफिकेशन्स की डिटेल दी है।

Mona Dixit



Published on: July 6, 2021 10:57 AM IST