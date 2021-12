6000mAh Battery up to 8GB RAM 128GB Storage Featured Samsung Galaxy M31 on EMI Offer on Flipkart: Samsung Galaxy M31 फोन में 8GB तक RAM और 128GB तक इंटरनल स्टोरेज मिलता है। फोन में 6000mAh की बैटरी दी गई है। इसका प्रोसेसर भी काफी दमदार है। आप सोच रहे होंगे कि आज हम इस फोन की बात क्यों कर रहे हैं तो आपको बता दें कि अभी इस फोन को Flipkart से सस्ते में खरीदा जा सकता है। इसे ई-कॉमर्स वेबसाइट पर फोन को अभी खरीदने पर कई ऑफर्स हैं। इसे बेहद कम EMI पर भी खरीदा जा सकता है। इसके सभी स्पेसिफिकेशन, कीमत और इस पर मिल रहे ऑफर्स के बारे में जानने के लिए नीचे पढ़ें।

Mona Dixit



Published on: December 9, 2021 2:46 PM IST