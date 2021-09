6000mah battery up to 8GB RAM 128GB Storage featured Samsung Galaxy M02 Samsung Galaxy M12 Samsung Galaxy M21 2021 Edition Samsung Galaxy M31 Samsung Galaxy M32 on Discount: Samsung का फोन खरीदने की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। कंपनी की Galaxy M Series के फोन पर इस समय डिस्काउंट मिल रहा है। Samsung Galaxy M02, Samsung Galaxy M31, Samsung Galaxy M32, Samsung Galaxy M12 और Samsung Galaxy M21 2021 Edition पर कई ऑफर्स हैं, जिसमें डिस्काउंट, एक्सचेंज और EMI ऑफर शामिल हैं। इनमें 6000mAh तक बैटरी, 8GB तक RAM और 128GB तक इंटरनल स्टोरेज दिया गया है। इन फोन्स की कीमत, मिल रहे ऑफर्स और इसके सभी स्पेसिफिकेशन जानने के लिए इस आर्टिकल पढ़ें।

Mona Dixit



Published on: September 17, 2021 2:46 PM IST