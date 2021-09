6000mAh Battery upto 6GB RAM 128GB Storage 108MP Camera Featured Samsung Galaxy M32 and Moto G60 best phone under 20k in india check deal of the and discount on these phone on flipkart: स्मार्टफोन का यूज केवल बात करने के लिए ही नहीं बल्कि इंटरनेट चलाने और फोटो खींचने आदि के लिए भी करते हैं। यही कारण है कि आजकल कंपनियां एक से एक अच्छे कैमरे वाले फोन लाती हैं। हालांकि, फोन का ज्यादा यूज होने के कारण उनकी बैटरी जल्द खत्म हो जाती है। इस समस्या को दूर करने के लिए कंपनी बड़े बैटरी पैक वाले फोन लॉन्च कर रही हैं। इस समय बाजार में 6000mAh बैटरी वाले फोन उपलब्ध हैं। आप 20000 रुपये से कम भी ऐसे फोन खरीद सकते हैं, जिसमें Samsung Galaxy M32 और Moto G60 शामिल हैं। इन दोनों फोन्स पर ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart पर डिस्काउंट मिल रहा है। आइए, जानें इन दोनों फोन्स में से किस पर बेहतर ऑफर मिल रहा है।

Mona Dixit



Published on: September 9, 2021 10:23 AM IST