6000mAh Battery upto 6GB RAM and 128GB Storage Featured Redmi 9A Redmi 9 Redmi 9 Prime Samsung M12 and Tecno Spark 7T phone under 10k on Discount in upcoming Amazon Great Indian Festival Sale: ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon और Flipkart पर कोई न कोई सेल चलती रहती है। हालांकि, साल की सबसे बड़ी सेल शुरू होने वाली है। Amazon पर Great Indian Festival Sale की शुरुआत 3 अक्टूबर से हो जाएगी। इस सेल में कई सारे स्मार्टफोन के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और ऑडियो प्रोडक्ट को भी सस्ते में खरीद पाएंगे। अगर आप कम दाम में अच्छा फोन खरीदने की सोच रहे हैं तो यह आपके लिए अच्छा मौका है। सेल में कई फोन्स पर डिस्काउंट है। यहां 10000 रुपये से कम में आने वाले शानदार फोन्स पर मिल रहे ऑफर्स के बारे में बताया गया है। इस लिस्ट में कई फोन जैसे Redmi 9, Redmi 9 Prime, Redmi 9A, Samsung Galaxy M12 और Tecno Spark 7T का नाम शामिल है। सेल में HDFC बैंक के कार्ड पर 10 प्रतिशत का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। इन सभी फोन्स को 10000 रुपये से कम में खरीद पाएंगे। आइये, इनकी डिटेल जानते हैं।

Last updated on: October 1, 2021 5:29 PM IST