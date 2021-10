60Hz रिफ्रेश रेट, 24W तक साउंड आउटपुट और HD Ready डिस्प्ले वाले टॉप 5 Smart TV, Flipkart Sale में मिल रहा इतना Discount

60Hz Refresh Rate up to 24W Sound Output and HD Ready Display Featured Top 5 Smart TV in Flipkart Sale With Discount: Flipkart पर Big Billion Days Sale चल रही है, जिसमें विभिन्न आइटम्स पर आकर्षक Discount मिल रहा है। 3 अक्टूबर से शुरू हुई Flipkart Sale 10 अक्टूबर तक चलेगी। अगर आप एक स्मार्ट टीवी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो इस सेल का फायदा उठा सकते हैं। कम बजट में 32-inch स्क्रीन साइज वाले 5 टीवी पर आकर्षक ऑफर मिल रहा है, जिन्हें आप सस्ते में खरीद सकते हैं। इसमें 60Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले, 24W तक के साउंड आउटपुट के साथ एंड्रॉइड ओएस मिलता है। आइए जानते हैं इस लिस्ट में शामिल टीवी की खास बातें और उन पर मिल रहे ऑफर्स की डिटेल्स।

@iabhishekmishr Published on: October 5, 2021 1:52 PM IST