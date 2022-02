60MP Selfie Camera 50MP Main Camera 8GB RAM and Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 SoC featured Motorola Edge 30 Pro launched in india check price and offer on Flipkart: Motorola ने भारत में Motorola Edge 30 Pro आज लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने अपने इस स्मार्टफोन में Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 प्रोसेसर और 60MP सेल्फी कैमरा दिया है। स्मार्टफोन की कीमत, स्पेसिफिकेशन और सेल डेट जानने के लिए नीचे पढ़ें।

Mona Dixit



Published on: February 24, 2022 8:50 PM IST