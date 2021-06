64MP 12MP 12MP Rear camera 8GB RAM 128GB Storage smartphone Samsung Galaxy S21 Plus with Rs 35000 discount on Amazon check price discount offers: ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon पर Samsung के इस साल लॉन्च हुए फ्लैगशिप फोन Galaxy S21 Plus पर भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है। यह फोन 64MP के ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप, 10MP सेल्फी कैमरा और Exynos 2100 SoC के साथ आता है।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: June 2, 2021 7:56 PM IST