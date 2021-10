64MP 12MP 5MP 5MP Quad Camera 32MP front camera up to 8GB RAM 4500mAh battery featured Samsung Galaxy A52 available with bumper discount in amazon sale: Samsung Galaxy A52 इस साल की शुरुआत में लॉन्च हुआ था। अट्रैक्टिव लुक और अच्छे फीचर्स की वजह से यह स्मार्टफोन लोगों को पसंद आया। हालांकि, लॉन्चिंग के कुछ दिनों बाद यह आउट ऑफ स्टॉक हो गया था। अगर आप Galaxy A52 खरीदना चाह रहे हैं, तो इस समय शानदार मौका है। Amazon Sale में सैमसंग का यह फोन Discount के साथ मिल रहा है। आइए इसकी कीमत, ऑफर और फीचर्स के बारे में डिटेल में बताते हैं।

Avanish Upadhyay



@ukavanish

@ukavanish Published on: October 18, 2021 4:03 PM IST