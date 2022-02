64MP 12MP 5MP Triple camera 32MP front camera 8GB RAM 5000mah battery 5g phone Samsung Galaxy M52 available with rs 6000 discount EMI No Cost EMI and Exchange offer on amazon: Samsung Galaxy M52 5G स्मार्टफोन पर इस समय जबरदस्त डील मिल रही है। 64MP कैमरा वाले इस मिड-रेंज 5जी फोन को आप 6 हजार रुपये सस्ते में खरीद सकते हैं। आइए आपको Galaxy M52 पर मिल रहे ऑफर और इसके फीचर्स के बारे में बताते हैं।

Published on: February 5, 2022 12:53 PM IST