64MP 12MP camera 8GB RAM 128GB Storage featured Asus 8Z launched in India first sale on 7th March check offers on flipkart: Asus ने अपने पिछले साल लॉन्च हुए फ्लैगशिप फोन को आज भारत में लॉन्च किया है। यह फोन 8GB RAM, 128GB स्टोरेज, 64MP कैमरा और फास्ट चार्जिंग फीचर के साथ आता है। फोन की पहली सेल 7 मार्च को दिन के 12 बजे Flipkart पर आयोजित की जाएगी। आइए, जानते हैं फोन के फीचर्स के बारे में।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: February 28, 2022 2:17 PM IST