64MP + 2MP + 2MP Camera 6000mAh Battery and 4GB RAM + 64GB Storage Featured Moto G9 Power In Flipkart Sale With Discount: Flipkart Sale का आज आखिरी दिन है। यानी 2 मई से शुरू हुई Big Saving Days Sale आज खत्म हो रही है। इस सेल में कई स्मार्टफोन पर आकर्षक Discount ऑफर मिल रहे हैं। कम बजट में अगर आप एक 64MP कैमरा, 6000mAh बैटरी और 4GB RAM वाला फोन चाहते हैं तो Moto G9 Power एक अच्छा विकल्प है। आइए जानते हैं इस फोन की खास बातें और इस पर मिल रहे ऑफर्स की डिटेल्स।

Abhishek Mishra



@iabhishekmishr

@iabhishekmishr Published on: May 7, 2021 8:52 AM IST