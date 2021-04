64MP + 8MP + 2MP + 2MP Camera 5000mAh Battery and 18W Charging Featured Realme 7i in Flipkart Sale with Exchange Offer and EMI: Flipkart पर Mobile Phones Bonanza Sale चल रही है, जिसमें कई स्मार्टफोन पर आकर्षक डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आप कम कीमत में 64MP कैमरे वाला डिवाइस खरीदना चाहते हैं तो फ्लिपकार्ट पर Realme 7i पर डील्स चल रही हैं। फोन में 5000mAh की बैटरी, 18W की क्विक चार्जरिंग, 16MP का फ्रंट कैमरा जैसे फीचर मिलते हैं। स्मार्टफोन पर Cashback, Exchange Offer और EMI ऑफर मिल रहे हैं। आइए जानते हैं Realme 7i स्मार्टफोन की खास बातें और इस पर मिल रहे ऑफर्स की डिटेल्स।

Abhishek Mishra



@iabhishekmishr

@iabhishekmishr Published on: April 8, 2021 4:38 PM IST