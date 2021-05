64MP 8MP 2MP 2MP camera 6GB RAM 5000mAh battery Android 11 phone Xiaomi Redmi Note 10S first Sale on 18th may via Amazon india and www.mi.com with Discount offers: Xiaomi ने हाल में Redmi Note 10 Series के तहत एक नया स्मार्टफोन Redmi Note 10S लॉन्च किया है। यह स्मार्टफोन 18 मई को पहली बार Sale के लिए उपलब्ध होगा। पहली सेल के दौरान Xiaomi Redmi Note 10S पर कई Offer भी मिलेंगे। इसे Amazon India या www.mi.com से खरीदा जा सकेगा। आइए आपको शाओमी के इस नए फोन की कीमत, सेल और स्पेसिफिकेशन्स के बारे में डिटेल में बताते हैं।

Avanish Upadhyay



Published on: May 17, 2021 2:49 PM IST