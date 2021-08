64MP + 8MP + 2MP + 2MP Camera up to 6GB RAM + 128GB Storage and 5000mAh Battery Featured Redmi Note 10S With Discount: Amazon या Flipkart पर फिलहाल कोई सेल नहीं चल रही है, लेकिन फिर भी कुछ स्मार्टफोन पर ई-कॉमर्स साइट्स आकर्षक Discount दे रही हैं। इन ऑफर्स का फायदा उठाकर आप सस्ते में अपने लिए फोन खरीद सकते हैं। अगर आपकी तलाश 64MP + 8MP + 2MP + 2MP कैमरा और 5000mAh बैटरी वाले दमदार स्मार्टफोन की है, तो आप Xiaomi Redmi Note 10S खरीद सकते हैं। यह फोन 6GB RAM + 128GB स्टोरेज के साथ आता है। आइए जानते हैं इस पर मिल रहे ऑफर्स की डिटेल्स।

Abhishek Mishra



@iabhishekmishr

@iabhishekmishr Published on: August 12, 2021 4:50 PM IST