64MP + 8MP + 2MP back 16MP front camera 6000mAh battery featured Motorola G40 Fusion at Rs 503 EMI on Flipkart check price and offers: मोटोरोला के पिछले साल लॉन्च हुए 64MP कैमरा और 6000mAh बैटरी वाले सस्ते फोन पर धांसू ऑफर मिल रहा है। इस स्मार्टफोन को Flipkart से खरीदने पर डिस्काउंट, EMI और एक्सचेंज ऑफर का लाभ उठा सकते हैं।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: February 10, 2022 8:30 AM IST