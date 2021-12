64MP + 8MP + 2MP कैमरा, 4400mAh बैटरी और 55W चार्जिंग वाले iQOO Z3 5G पर बंपर ऑफर, Amazon Sale में मिल रहा 4500 रुपये तक का Discount

64MP + 8MP + 2MP Camera 4400mAh Battery and 55W Charging Featured iQOO Z3 5G in Amazon Sale With Discount: Amazon पर Mobile Savings Days Sale चल रही है। 17 दिसंबर से शुरू हुई इस सेल में कई फोन पर बंपर छूट मिल रही है। Amazon Sale में आप 4400mAh बैटरी, 64MP कैमरा और 8GB तक RAM वाले iQOO Z3 5G को सस्ते में खरीद सकते हैं। आइए जानते हैं डिटेल्स।

Abhishek Mishra



@iabhishekmishr

@iabhishekmishr Published on: December 20, 2021 8:39 AM IST