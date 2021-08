64MP + 8MP + 2MP Camera 4500mAh Battery and up to 12GB RAM Featured Realme GT Sale Tomorrow on Flipkart And Realme.com With Discount: रियलमी ने हाल में ही दो स्मार्टफोन Realme GT और Realme GT Master Edition लॉन्च किए हैं। दोनों ही स्मार्टफोन दमदार फीचर्स के साथ आते हैं। 25 अगस्त को Realme GT की पहली सेल है। यह स्मार्टफोन Flipkart पर बिक्री के लिए कल दोपहर 12 बजे उपलब्ध होगा। इस स्मार्टफोन में 64MP + 8MP + 2MP कैमरा, 4500mAh बैटरी और 12GB तक RAM मिलता है। आइए जानते हैं इसकी खास बातें।

Abhishek Mishra



@iabhishekmishr

@iabhishekmishr Published on: August 24, 2021 2:48 PM IST