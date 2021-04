64MP 8MP 2MP Triple rear Camera up to 8GB RAM 128GB storage Android 10 5G phone Realme X7 at Discount on Flipkart and www.realme.com: Realme X7 5G को सस्ते में खरीदने का मौका है। Flipkart इस स्मार्टफोन पर Discount दे रहा है। साथ ही Cashback, No cost EMI, स्टैंडर्ड EMI और Exchange जैसे कई अन्य Offer भी मिल रहे हैं। आइए Realme X7 की कीमत, ऑफर और स्पेफिकेशन्स के बारे में डिटेल में जानते हैं।

Avanish Upadhyay



Published on: April 26, 2021 9:09 AM IST