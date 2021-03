64MP camera 128GB storage 6GB 8GB RAM 50W Fast Charging 5G phone Realme X7 at Rs 970 EMI on flipkart: भारत में अभी 5G सर्विस उपलब्ध नहीं है, लेकिन 5G स्मार्टफोन्स लगातार लॉन्च हो रहे हैं। अगर आप कम दाम में 5G फोन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो Realme X7 एक ऑप्शन हो सकता है। Flipkart से इस स्मार्टफोन को ऑफर में खरीद सकते हैं। इस पर Bank Discount के साथ No cost EMI, स्टैंडर्ड EMI और एक्सचेंज जैसे कई ऑफर मिल रहे हैं। आइए आपको Realme X7 5G की कीमत, ऑफर और खूबियों के बारे में बताते हैं।

Avanish Upadhyay



Published on: March 15, 2021 6:13 PM IST