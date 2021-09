64MP camera 12GB RAM 120Hz display 44W fast charging Snapdragon 778G 5G phone iQOO Z5 available at Discount on first Sale at Amazon great indian festival starts 3 october: iQoo ने सोमवार, 27 सितम्बर 2021 को भारत में iQoo Z5 5G स्मार्टफोन लॉन्च किया है। इस मिड-रेंज डिवाइस में Qualcomm Snapdragon 778G प्रोसेसर, 5G कनेक्टिविटी, 64MP बैक कैमरा, लिक्विड कूलिंग सिस्टम, 44W फास्ट चार्जिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं। इस डिवाइस की कीमत 23,990 रुपये से शुरू होती है। आइए इसकी खास बातें जानते हैं।

Mohammad Faisal



@itsmeFSL

@itsmeFSL Published on: September 27, 2021 2:16 PM IST