64MP कैमरा, 12GB तक RAM, 256GB तक स्टोरेज और 5000mAh तक बैटरी वाले इन फोन्स पर तगड़ा ऑफर, Flipkart Sale में मिल रहा Discount

64MP Camera up to 12GB RAM 256GB Storage and 5000mAh Battery featured Realme 8s 5G Realme GT Master Edition Oppo Reno6 5G and Realme GT NEO 2 on discount in Flipkart smartphone year end sale: ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart पर इस समय Smartphone Year End Sale चल रही है। यह आज से शुरू हुई है और 30 दिसंबर तक चलेगी। इसमें कई शानदार फोन्स पर बेहतरीन ऑफर मिल रहे हैं। हमने यहां इस सेल में Realme और Oppo के फोन्स पर मिल रहे ऑफर्स के बारे में बताया है।

Mona Dixit



Published on: December 26, 2021 5:38 PM IST