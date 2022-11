64MP कैमरा, 32MP सेल्फी, 512GB स्टोरेज और 80W फास्ट चार्जिंग के साथ लॉन्च हुआ Vivo X90 Pro+ 5G, तस्वीरों में देखें First Look

64MP camera 32MP Selfie 512GB Storage 80W Fast Charging featured Vivo X90 Pro Plus 5G launched check price specifications first look: Vivo X90 सीरीज चीन में लॉन्च हो गई है। इस सीरीज के तहत Vivo X90, Vivo X90 Pro और Vivo X90 Pro+ को उतारा गया है। इन तीनों फोन्स में AMOLED डिस्प्ले से लेकर पावरफुल प्रोसेसर तक दिया गया है। आज हम इस गैलरी में आपको एक्स 90 सीरीज के टॉप-एंड मॉडल यानी Vivo X90 Pro+ की कीमत और स्पेसिफिकेशन के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं।

Published on: November 22, 2022 8:07 PM IST