64MP कैमरा, 33W फास्ट चार्जिंग और 128GB स्टोरेज वाले OPPO F21s Pro 5G को पर धमाकेदार ऑफर, मिल रहा 2500 रुपये का फ्लैट Discount

64MP camera 33W fast charging 128GB storage featured OPPO F21s Pro 5G get big discount on amazon here price specification offers: OPPO F21s Pro 5G को सस्ते में खरीदने का शानदार मौका है, क्योंकि डिवाइस पर बंपर डिस्काउंट से लेकर नो-कॉस्ट EMI तक दी जा रही है। आइए फोटो गैलरी में जानते हैं फोन की कीमत, स्पेसिफिकेशन और मिलने वाले ऑफर के बारे में।

ajay verma



Published on: December 6, 2022 3:17 PM IST