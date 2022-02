64MP Camera 4500mAh Battery up to 12GB RAM Featured Realme X7 Max 5G and Realme X7 Pro 5G on Cashback and EMI Offer on Flipkart: Realme X Series के शानदार 5G स्मार्टफोन को ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart और कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट से सस्ते में खरीद सकते हैं। 5G सपोर्ट के अलावा इनमें 12GB तक RAM के साथ 256GB तक इंटरनल स्टोरेज मिलता है। आइये, Realme X7 Max 5G और Realme X7 Pro 5G की कीमत, सभी स्पेसिफिकेशन और ऑफर्स के बारे में जानें।

Mona Dixit



Published on: February 4, 2022 7:32 PM IST